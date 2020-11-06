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Siirt'te kamyon koyun sürüsüne daldı, 4 hayvan telef oldu

Siirt’te kamyonun daldığı sürüdeki 4 hayvan telef olurken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Siirt'te kamyonun daldığı sürüdeki 4 hayvan telef olurken, sürücü hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Siirt-Eruh karayolunda seyir halindeki plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen odun yüklü kamyon, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, 4 hayvan da telef oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kapanan karayolu ölen hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Olayla ilgili inceleme başlattı.

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