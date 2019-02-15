Siirt'te kapanan 25 köy yolu için çalışma başlatıldı

Siirt'te kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 25 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Pervari, Eruh ilçelerinde ulaşıma kapanan 25 köy yolunun açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Dün gece boyunca aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle Pervari'nin Geçittepe, Kocaçavuş, Gökbudak, Düğüncüler, Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Doğan, Belenoluk, Sarıyaprak, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik, Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya Gözlüce, Ormanlı, Eruh ilçesine bağlı Okçula, Erkantepe, Doğanca ve Cesur tepe köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, aşırı kar yağışından dolayı 25 köy yolunun ulaşıma kapanmış durumda olduğunu ve 15 ekiple çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Canpolat, "Şuana kadar birçok köy yolunu ulaşıma açtık. Ama yoğun kar yağışı nedeniyle açılan yollar tekrardan ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarımız sürüyor. Köy yolları açılıncaya kadar çalışmalarımız devam edecektir" dedi.