Siirt'te kapanan köy yolları için çalışma başlatıldı

Siirt'te kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Pervari, Baykan, Eruh ve Tillo ilçelerinde ulaşıma kapanan 60 köy yolunun açılması için Siirt İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Siirt'in Baykan ilçesine bağlı köy yollarından Tütenocak, Çelikli, Sarısalkım, Atabağı, Yarımca, Kasımlı, Çukurca grup yolları, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı, Karaca, Ormanlı, Gözlüce, Yağcılar, Adıgüzel, Suludere, Suluyazı, Kesmetaş, Kayahisar, Nallıkaya, Tüylüce, Cevizlik, Daltepe, Kalkancık, Sırçalı, Eruh İlçesine bağlı Çetinkol, Cintepe, Demiremek, Dikboğaz, Dağdöşü, Dönerdöver, Dadaklı, Özlüpelit, Gülburnu, Erenkaya, Kekliktepe, Bozatlı, Bingöl, Gönülaldı, Yanılmaz, Görendoruk, Gedikaşar, Bilgili, Kuşdalı, Yanıkses, Okçular gurup köy yollarının aşırı kar yağışından dolayı ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

İl Özel İdaresi basın sözcüsü Fikret Yüzer, aşırı kar yağışı ve tipiden dolayı 60 köy yolunun ulaşıma kapanmış durumda olduğunu ve 15 ekiple çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Yüzer, "Şuana kadar birçok köy yolunu ulaşıma açtık. Ama yoğun kar yağışı nedeniyle açılan yollar tekrardan ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşımı açılması için çalışmalarımız sürüyor. Bölgedeki coğrafi durum ve bölgede kar yağışının devam etmesi çalışmaları olumsuz etkiliyor" diye konuştu.