Siirt'te kar esareti devam ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kan yağışı nedeni ile 40 köy yolu ulaşıma kapanırken, bir yolcu minibüsü ise yolda kaldı.

Dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı 30 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri Pervari ilçesine bağlı gurup köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kapanan 30 köy 10 mezra yolu tekrar ulaşıma açılırken, karda mahsur kalan bir yolcu minibüsü de iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

İş makinelerinin bölgede 24 saat hazır bekletildiğini belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, şuanda kapanan köy yollarının bulunmadığını söyledi. Canpolat, "Pervari ilçemizde yoğun kar yağışı halen devam ediyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerimiz yolların açılması için yoğun bir mesai harcamaktadır. Şuana kadar 30 köy 10 mezranın yolları ulaşıma açıldı. Gelen tüm ihbara anında müdahale ediyoruz ve köy yollarında mahsur kalan araçlar ekiplerimiz tarafından kurtarılıyor" dedi.