Siirt'te kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevki'indeki 7 grup köy yolu, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 5 metreyi geçtiği köy yolunda ekipler yolu açmak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce açılan köy yolları, yoğun kar yağışı nedeni ile tekrar kapandı. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bazı bölgelerde Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kolları sıvayarak çalışma başlattı. Karla mücadele eden ekipler, yolları açmak için seferberlik ilan etti.

“Kar kalınlığı 5 metreyi aştı”

Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmaların gece saatlerinde de devam ettiğini belirten yetkililer, aşırı kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevki'indeki 7 grup köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kar kalınlığının 5 metreyi aştığını kaydeden yetkililer, köy yolunda çalışmaların çift vardiya devam ettiğini, en kısa zamanda köy yolunu ulaşıma açacaklarını ifade etti.