İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te kar nedeniyle kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı

Siirt’te iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ve Şirvan grup köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Siirt'te iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ve Şirvan grup köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.


Siirt'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ve Şirvan grup köy yolları Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce ulaşıma açıldı. Kardan kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını söyleyen yetkililer, ayrıca sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

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