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Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hasta kadın UMKE ekiplerince kurtarıldı

Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta kadın, UMKE ekiplerinin 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta kadın, UMKE ekiplerinin 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.



Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Adakale köyünde solunum sıkıntısı ve hipertansiyon hastası Sitti Karadamar (55) adlı kadın için UMKE ekipleri seferber oldu. Aniden rahatsızlanan vatandaş için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri, paletli ambulansla karla kaplı yolları aşarak köye ulaştı. Aracın giremediği yere yürüyerek devam eden UMKE ekipleri hasta kadına ulaştı. Ekipler, ulaştıkları hasta kadına evinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaklaşık 3 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Hasta yakınları, UMKE ekiplerine dondurucu soğuk ve yolların kardan kapalı olmasıyla köye paletli ambulansla gelerek hastalarını en kısa sürede hastaneye yetiştirdikleri için teşekkür etti.

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