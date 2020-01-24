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Siirt'te kar temizleme aracı devrildi: 1 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Eruh'un Birini mevkiinde meydana geldi. İş makinesi, kar yağışı nedeniyle yol açma çalışması yürüttüğü sırada virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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