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Siirt'te kar ve tipi çocukları eğitimden alıkoyamadı

Siirt’in Şirvan ilçesinde yoğun kar ve tipi, köy okullarında okuyan çocukları eğitim aşkından alıkoymadı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar ve tipi, köy okullarında okuyan çocukları eğitim aşkından alıkoymadı. Öğrenciler, pat pat olarak bilinen tarım aracına binerek kar ve tipiye rağmen okullarının yolunu tuttu.


Milli Eğitim Bakanlığınca, 15 Şubat'ta kademeli olarak köy okullarında yüz yüze eğitimin başlamasıyla Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyü Taşlı mezrasında yaşayan öğrenciler, köyde bulunan okulda yüz yüze eğitim alabilmek için bin bir zorluğa göğüs gerdi. Öğrenciler, eğitimlerinden geri kalmamak için pat pat olarak bilinen tarım aracına binerek kar ve tipiye rağmen okullarının yolunu tuttu. Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyü Taşlı mezrasında yaşan öğrenci velileri, çetin geçen kış şartlarına rağmen çocukların derslerinden geri kalmamaları için derslere gidip geldiklerini söyledi. Veliler, "Çocuklar her gün gidiş ve dönüş için saatlerce yürüyor. Bazen tarım aracıyla gittikleri de oluyor. Tehlikeli olmasına rağmen öğrenciler okula gitmenin sevincini yaşıyor" dedi.

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