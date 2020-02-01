İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te kar ve tipide mahsur kalan araç kurtarıldı

Siirt’te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yolda mahsur kaldı.

Siirt'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine İl Özel İdare ekiplerine bağlı iş makineleri tarafından başlatılan çalışma ile araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkinde kar ve tipide bir araç mahsur kaldı. İl Özel İdaresine bağlı ekiplere haber verilmesi ile bölgede çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalarda mahsur kalan araç, iş makinesine bağlanarak halatla bulundu yerden çekilip kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.