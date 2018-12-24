Siirt'te kar yağışı etkili oldu

Siirt'te sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı.

Siirt şehir merkezinde soğuk ve yağmur etkili olurken, Pervari ve Eruh ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimde lapa lapa yağan kar üst noktadaki ulaşımı aksattı. Bazı yerleşim alanlarının yolları kardan kapandı. Şehir merkezine uzun bir aradan sonra yağan kar yağışına vatandaşlar mutlu oldu. Kar yağışının bereket olduğunu belirten İbrahim Demir, “Şehir merkezinde uzun bir aradan beri ciddi anlamda kar yağışına tanık olmamıştık. Kar berekettir, bu yıl kuraklık endişemiz vardı. Ama karın lapa lapa yağması bizleri çok mutlu etti. İnşallah kar yağışı böyle devam eder" dedi.