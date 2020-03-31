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Siirt'te kar yağışı hayvan sahiplerini vurdu

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde etkili olan kar yağışı küçükbaş hayvan sahiplerini olumsuz etkiledi.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde etkili olan kar yağışı küçükbaş hayvan sahiplerini olumsuz etkiledi.


Elmadalı köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yemleri azalan hayvan sahipleri zor anlar yaşadı. Kar yağışının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Cengiz Kartal adlı besici, hayvanları için verecek yemleri olmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Kar yağışı nedeniyle hayvanlarını dışarılarda otlatamadığı için mağdur olduğunu aktaran Kartal , “Bu mevsimde kar yağdı. Şuanda hayvanlarımız içeride. Yemleri bitmiş yetkililere sesleniyorum mağduruz. Yetkililerin bize bir el atmalarını istiyorum. Çaresiz kar yağıyor hayvanları da bırakamıyoruz hiçbir yere de gidemiyoruz" dedi.

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