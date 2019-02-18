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Siirt'te kar yağışı nedeni ile kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı

Siirt’in Şirvan, Eruh, Pervari ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 25 grup köy yolu, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

Siirt'in Şirvan, Eruh, Pervari ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 25 grup köy yolu, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrardan ulaşıma açıldı.


Etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari'nin Geçittepe, Kocaçavuş, Gökbudak, Düğüncüler, Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Doğan, Belenoluk, Sarıyaprak, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik, Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce, Ormanlı, Eruh ilçesine bağlı Okçula, Erkantepe, Doğanca ve Cesurtepe köy yollarının ulaşıma kapandı. kısa sürede İl Özel İdare tarafından bölgeye gönderilen 15 ekip yoğun çalışmaların ardından köy yollarını tekrardan ulaşıma açtı.

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