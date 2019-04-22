Siirt'te kar yağışı nedeni ile kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yolları, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Nisan ortasında etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari'nin Geçittepe, Kocaçavuş, Gökbudak, Düğüncüler, Ormancık, Kışlacık, Hacıyusuf, Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin, Karşıyaka, Güzelbağ, Doğan, Ilısu, İnceler, Karamık, Cemikıran, Belenoluk, Sarıyaprak, Karadayılar gurup köy yollarının ulaşıma açıldığını belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Nisan ortasında yağan kar yağışının kendilerini de şaşırttığını söyledi. Canpolat, "Karla mücadele ekiplerimiz özverili bir çalışma yürüterek yolları ulaşıma açtı. Tekrardan kapanan bazı köy yolları bulunmakta. Kapanan köy yollarının en kısa sürede açıp ulaşımı tekrardan sağlarız” dedi.