İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te kar yağışı nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 9 köye ulaşım sağlanamıyor.

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 9 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kar ve tipi nedeniyle Siirt'in ilçeleri Pervari'de 4, Baykan'da 2, Şirvan'da 3 köye ulaşım sağlanamıyor. Yetkililer, köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirtti.


Yetkililer, ayrıca sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

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