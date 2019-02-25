Siirt'te kar yağışı nedeniyle köy yollarına ulaşım sağlanamıyor

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çemakari ile Doğan köyü 40 kilometrelik alternatif yolu aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 5 metreyi geçtiği köy yolunda Siirt İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yolu açmak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce açılan köy yolları, yoğun kar yağışı nedeni ile tekrar kapandı. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bazı bölgelerde Siirt İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kolları sıvayarak çalışma başlattı. Gece gündüz demeden karla mücadele eden ekipler, yolları açmak için seferberlik ilan etti.

“Kar kalınlığı 5 metreyi aştı”

Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmaların gece saatlerinde de devam ettiğini belirten Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, aşırı kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Çemakari ile Doğan köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kar kalınlığının 5 metreyi aştığını kaydeden Canpolat, köy yolunda çalışmaların çift vardiya devam ettiğini dile getirdi. Canpolat, “Pervari ilçesine bağlı Çemakari ve Doğan köy yolunda aşırı yağış nedeniyle kar kalınlığı 5 metreyi aşmış durumda. Bölgede çetin geçen kış ve zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor. İş makinaları operatörleri kar kalınlığı nedeniyle yolları bulup açmakta zorlanıyor. Kar yollarını ulaşıma açmak için 40 araç ve personellerimiz ile çalışmalarımıza geceden sabaha kadar devam ediyoruz. Amacımız yerel seçimler öncesi yolları açmak ve vatandaşlarımızın oylarını rahatlıkla kullanabilmelerini sağlamak. Karla mücadele ekiplerimiz geceden sabaha kadar çalışıyor. Çalışmalarımızı sıklaştırdık. İnşallah en kısa zamanda köy yolunu ulaşıma açacağız” dedi.