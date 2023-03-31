İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te kar yolları kapattı, ekipler seferber oldu

Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari, Geçittepe grup köy yolları ulaşıma kapandı.

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari, Geçittepe grup köy yolları ulaşıma kapandı.


Etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için Siirt İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.


Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.