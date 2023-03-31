Siirt'te kar yolları kapattı, ekipler seferber oldu

Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari, Geçittepe grup köy yolları ulaşıma kapandı.
Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari, Geçittepe grup köy yolları ulaşıma kapandı.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için Siirt İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.
Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.