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Siirt'te kar yolları kapattı, UMKE ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu

Siirt’te UMKE ekipleri, kar nedeni ile yolu kapanan köyde hastalanan 1 yaşındaki çocuk için seferber oldu.

Siirt'te UMKE ekipleri, kar nedeni ile yolu kapanan köyde hastalanan 1 yaşındaki çocuk için seferber oldu. UMKE ekipleri, karla kaplı yolları yürüyerek ulaştıkları bebeğe olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yüksek ateş şikayeti bulunan çocuğun hastaneye ulaştırılmasını sağladı.


Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Köyde yüksek ateşten ötürü hastalanan 1 yaşındaki Emirhan Ertem'in yakınları 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyüne giden UMKE ekipleri yolu karla kapalı olan hastaya ulaşmak için yaya devam ederek ulaştıkları 1 yaşındaki Emirhan Ertem ve ailesini ulaştı. Ertem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Ertem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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