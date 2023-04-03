İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi

Siirt’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay Siirt Tınaztepe Mahallesinde meydana geldi. 2 katlı binanın alt katında yaşayan Şefik, Nurullah, Helin ve Eslem Esin Özhan sobadan sızan gazdan etkilendi. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.


Zehirlenen 4 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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