Siirt'te karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Siirt Tınaztepe Mahallesinde meydana geldi. 2 katlı binanın alt katında yaşayan Şefik, Nurullah, Helin ve Eslem Esin Özhan sobadan sızan gazdan etkilendi. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Zehirlenen 4 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.