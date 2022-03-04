Siirt'te karda mahsur kalan 10 öğretmen kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 10 öğretmen kurtarıldı.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Çavuşlu köyüne gitmekte olan öğretmen servisi yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Ekipler, yolu ulaşıma açarak öğretmenleri güvenli bir şekilde köylerine ulaştırılmasını sağladı. Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı bölgelerde yoğun kar yağışının devam ettiğini dile getiren Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bölgede ekiplerin aralıksız bir şekilde çalıştığını söyledi. Canpolat, “Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatları doğrultusunda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Şirvan ilçemizden Çavuşlu köyüne gitmekte olan 10 öğretmenimizin kardan ötürü yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekiplerimiz harekete geçerek öğretmenlerimizi güvenli bir şekilde köylerine ulaşımı sağlanmıştır. Öte yandan, Pervari ilçemizde grup köy yolu olan Geçit Tepe mevkiinde karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.