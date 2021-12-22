Siirt'te karda mahsur kalan 12 yolcu kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köy yolunda karda mahsur kalan yolcu minibüsü Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pervari ilçe Devlet Hastanesinden Yapraktepe köyüne gitmekte olan yolcu minibüsünde bulunan 12 yolcu yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine iş makinaları yolu açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu yol ulaşıma açılarak yolcular kurtarıldı. Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Ekiplerin gelen ihbarları anında değerlendirdiğini belirten Canpolat, “Pervari'de Yapraktepe köyüne giden yolcu minibüsü, yolcuları ile birlikte güvenli bir şekilde kurtarılarak köylerine ulaştırıldı. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücüleri tekrar uyarıyoruz. Trafiğe çıkmadan önce kış lastikleri takmaları, araçlarında zincir bulundurmaları ricasında bulunuyoruz” dedi.