Siirt'te karda mahsur kalan 15 araç kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Akyamaç köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 15 araç İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçesine bağlı Akyamaç köy yolunda 15 araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, uzun bir beklemeden sonra İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarılarak yollarına devam etti. Yetkililer Pervari ve Şirvan'a bağlı köy istikametine gidecek olan sürücülerin kış lastiği veya zincirsiz yola çıkmamalarını gerektiği konusunda uyardı.