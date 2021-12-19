İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te karda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesi Cevizlik karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar Karayolları 94.

Siirt'in Şirvan ilçesi Cevizlik karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.


Yoğun kar yağışı nedeniyle Şirvan-Cevizlik karayolunda hasta taşıyan 1 ambulans, öğretmen servis aracı ve köylülere ait 3 araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, uzun bir beklemeden sonra Karayolları 94. Şube Şefliği karla mücadele ekiplerince kurtarılarak yollarına devam etti.


Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar, Şirvan'a bağlı köy istikametine gidecek olan sürücülerin kış lastiği veya zincirsiz yola çıkmamalarını gerektiği konusunda uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.