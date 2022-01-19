Siirt'te karda mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan aile, Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Belenok köyünden Pervari ilçesi istikametine giden araç karda mahsur kaldı. Karda mahsur kalan ailenin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, araç içerisinde donmak üzere olan şoför Mehmet Ulaş, Hüseyin Bahadır, Niğar Ayhan ve çocukları Sedat Ayhan, Fırat Ayhan'ı kurtardı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı köy yollarında Siirt İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yağan aşırı kardan ötürü kapanan köy yollarının açılması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Canpolat, “Gelen ihbarları değerlendiriyoruz ve ilk olarak bu köy yollarımıza odaklanıyoruz. Belenok köyünden Pervari ilçesine gitmekte olan bir ailemizin yolda mahsur kaldığı ihbarı geldi ve ekiplerimiz anında buraya sevk edildi. Araç içerinde toplamda 5 kişi bulunuyordu bunlardan 2 çocuğun engelli olduğunu öğrendik. Araçta bulunan tüm vatandaşlarımız güvenli bir şekilde yakın bir köye getirilerek sağlık ekiplerine sevk edildi” dedi.