Siirt'te karda mahsur kalan araç patpat yardımıyla çıkartıldı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik gurup köy yolları kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç, patpat olarak tabir edilen tarım aracı yardımıyla çıkartıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik gurup köy yolları kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç, patpat olarak tabir edilen tarım aracı yardımıyla çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyüne gitmek isteyen ve içinde 5 kişinin bulunduğu araç, kar nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı.
Yolda mahsur kalan vatandaşlar köylülerden yardım istedi. Patpat aracının gelmesiyle halat bağlanan araç, çekilerek çıkartıldı.