İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te karda mahsur kalan araç patpat yardımıyla çıkartıldı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik gurup köy yolları kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç, patpat olarak tabir edilen tarım aracı yardımıyla çıkartıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik gurup köy yolları kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç, patpat olarak tabir edilen tarım aracı yardımıyla çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyüne gitmek isteyen ve içinde 5 kişinin bulunduğu araç, kar nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı.


Yolda mahsur kalan vatandaşlar köylülerden yardım istedi. Patpat aracının gelmesiyle halat bağlanan araç, çekilerek çıkartıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.