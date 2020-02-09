İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te karda mahsur kalan araç traktör yardımıyla kurtuldu

Siirt’in Eruh ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç, traktör yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Eruh'tan Cintepe köyüne gitmek isteyen ve içinde 4 kişinin bulunduğu araç, kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar yakınlarından yardım istedi. Traktörün gelmesiyle halat bağlanan araç, traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.