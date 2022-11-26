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Siirt'te karda mahsur kalan güvenlik korucuları ve vatandaşlar kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçelerinde karda mahsur kalan güvenlik korucuları ile vatandaşlar kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde karda mahsur kalan güvenlik korucuları ile vatandaşlar kurtarıldı.



Pervari Geçittepe bölgesinde güvenlik korucularını taşıyan hafif ticari araç kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yolu açarak aracın güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı. Şirvan ilçesinde de kar yağışı nedeniyle Cevizlik ve Oya köy yolları ulaşıma kapandı. Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri çalışma sonucu Cevizlik köy yolunu ulaşıma açarken Oya köyünde yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışması sonucu, Cevizlik köyü Karker Tepesi mevkisinde karda mahsur kalan 5 araçtaki kişiler de kurtarıldı.

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