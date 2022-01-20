Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Siirt'te dünden geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan yolcu minibüsü iş makinasına bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

Siirt'ten Şirvan'a memurları taşıyan yolcu minibüsü etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle iş makinaları mahsur kalan yolcu minibüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Yolcu minibüsü iş makinasına bağlanan halatla mahsur kaldığı yerden çıkartıldı. Yolcular, ekiplere teşekkür etti.