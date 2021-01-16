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Siirt'te kardan kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı

Siirt’te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkii ile Çemakari yaylası arasındaki 12 köy yolu, İl Özel İdare karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkii ile Çemakari yaylası arasındaki 12 köy yolu, İl Özel İdare karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.


Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köy yolunun, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldığını belirten yetkililer, şuanda kapalı olan köy yolunun bulunmadığını söyledi. Yetkililer, “Pervari ilçemizde yoğun kar yağışı halen devam ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz yolların açılması için yoğun bir mesai harcamaktadır. Şu ana kadar 12 köy yolu ulaşıma açıldı. Gelen tüm ihbarlara anında müdahale ediyoruz. Köy yollarında mahsur kalan araçlar ekiplerimiz tarafından kurtarılıyor” ifadelerini kullandı.

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