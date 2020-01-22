İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı

Siirt’in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 9 grup köy yolu, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 9 grup köy yolu, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.


Kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy grup yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri grup köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, özverili bir çalışma yürüterek kapanan 9 grup köy yolunu tekrar ulaşıma açtı. Ekiplerin ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.