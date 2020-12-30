Siirt'te kasım ayında 467 aracın devri yapıldı

TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, 2019 yılı Kasım ayında Siirt'te toplam araç sayısı 20 bin 594 iken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında azalarak 20 bin 385 oldu. Kasım ayında 467 aracın devri yapıldığı bildirildi.

Siirt'te otomobil sayısı 2020 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 6 bin 756 oldu. Siirt'teki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 6 bin 756 otomobil, bin 556 adet minibüs, 127 adet otobüs, 5 bin 179 adet kamyonet, 975 adet kamyon, 2 bin 52 adet motosiklet, 3 bin 388 adet traktör ve 352 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

2020 yılı kasım ayında Siirt'te toplam 467 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 210 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 148 adet ile kamyonet, 40 adet ile traktör, 32 adet ile minibüs, 25 adet ile motosiklet, 10 adet ile kamyon ve 2 adet ile otobüs izledi.

2020 yılı kasım ayında Siirt'te 138 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde motosiklet, otomobil, kamyonet, traktör, minibüsün bulunduğu görüldü.