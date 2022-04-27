İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs yakalandı

Siirt’te şüphe üzerine durdurulan şahsın GBT kontrolünde kasten öldürme suçundan arandığı belirlenen şahıs yakalandı.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın GBT kontrolünde kasten öldürme suçundan arandığı belirlenen şahıs yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şüpheli İ.A.'nın GBT kontrolünde kasten öldürme suçundan 10 yıl hüküm yediği belirlendi. Gözaltına alınan şahsın gerekli işlemleri yapılmak üzere 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğine götürüldüğü belirtildi.

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