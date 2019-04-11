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Siirt'te kavga ihbarı alan polislere sürpriz yapıp pasta kestiler

Siirt’te polis haftası nedeniyle polislere sürpriz yapmak isteyen esnaf ve vatandaşlar, kavga ihbarında bulundu.

Siirt'te polis haftası nedeniyle polislere sürpriz yapmak isteyen esnaf ve vatandaşlar, kavga ihbarında bulundu. Olay yerine giden polisler için pasta kesildi.


Güres Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla polisler için sürpriz yaptı. 155 İhbar Hattı'na gelen kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, esnafın sürpriziyle karşılaştı. Vatandaşlar, ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayarak, pasta ikramında bulundu. Pastalı kutlamanın ardından Polislere Türk bayrağı hediye edildi.


Duygu dolu anlar yaşayan polisler, sürprizden dolayı esnaf ve vatandaşlara teşekkür ettiler.

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