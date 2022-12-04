Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler 5 gün sonra kurtarıldı

Siirt'tin Şirvan ilçesinde 5 gündür kayıp olan ve sahibi tarafından kayalıklarda bulunan 4 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesi Değirmendere mevkiinde keçileri kayalıklarda mahsur kalan çiftçi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Jandarma ve AFAD İl Müdürlüğüne bağlı Doğada Arama Kurtarma (DAK) ekipleri bölgeye intikal etti. Zorlu arazide araçlarla ilerleyemeyen ekipler, belli bir mesafe yürüdükten sonra ulaştıkları alanda kurtarma çalışması başlattı. Kayalıklara bağlanan iple aşağı sarkıtılan AFAD personelleri, tek tek keçileri kurtardıktan sonra arkadaşlarının yardımıyla yukarı çekildi. Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 4 saatlik yoğun ve zorlu çalışma sonucunda mahsur kaldıkları yerden alarak sahiplerine teslim eden ekipler bölgeden ayrıldı.

Keçilerin 5 gündür kayıp olduğu ve sahibinin aramaları sonucu onları kayalıklarda bulduğu öğrenildi.