İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

Siirt’tin Baykan ve Eruh ilçelerinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'tin Baykan ve Eruh ilçelerinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Eruh ve Baykan ilçelerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran vatandaşların keçileri kayalıklarda mahsur kaldı. Çobanların yardım istemesi üzerine her iki yere de AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu keçiler mahsur kaldıkları alandan alınarak sahiplerine teslim edildi. Ekipler, çobanları hayvanlarını riskli alanlarda otlatmamaları konusunda uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.