İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Siirt’te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Siirt'te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana geldi. 22 yaşındaki güvenlik korucusu Metin Adıgüzel, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Adıgüzel helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adıgüzel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.