Siirt'te kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti

Siirt'in Tillo ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, A.A. isimli 45 yaşındaki kadın, Tillo ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kaletül Üstad Tepesi civarında gezindiği sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye giden 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı. A.A.'nın cesedi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.