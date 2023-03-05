Siirt'te kayalıklardan düşen vatandaş yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay, Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Bir vatandaş ilçe girişindeki kayalıklarda oturduğu esnada dengesini kaybederek aşağı düşerek yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.