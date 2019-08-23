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Siirt'te kayalıktan düşen kardeşler yaralandı

Siirt’in Pervari ilçesinde kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Eyvalıbağı köyü kırsalında meydana geldi. Yaylada çoban olan Alihan Kaya (20), kayalığı geçemeyen Ferdi Kaya'ya (19) yardım etmek isterken dengesini kaybetti. Kayalıklardan düşen kardeşler yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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