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Siirt'te kaybolan iki çoban UMKE ekiplerince bulundu

Siirt’in Baykan ilçesinde yolunu kaybeden 2 çoban UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde yolunu kaybeden 2 çoban UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde çobanlık yapan Ö.K. ile U.Y., küçükbaş hayvanları otlatmak için çıkardığı kırsalda sürüden uzaklaşınca kayboldu. Çobanlardan uzun süre haber alamayan aileleri durumu güvenlik güçleri ekiplerine bildirdi. UMKE, AFAD ve güvenlik güçleri çobanları bulmak için aramaya çıktı. UMKE ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kayıp çobanlar Baykan ilçe yolunda bulunarak ailelerine teslim edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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