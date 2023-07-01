Siirt'te kaybolan zihinsel engelli genç bulundu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, ekiplerin ortak çalışması sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 2 gün önce öğle saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Yakıtepe köyünde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Sait Tanlasi'nin (33) ailesi, kendi imkanları ile sürdürdüğü arama çalışmalarından sonuç alamayınca bugün jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine arama çalışması başlatan UMKE, AFAD, Jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlar, el birliğiyle aradıkları Tanlasi'yi köye 7 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda buldu.

Ekipler tarafından bulunan 33 yaşındaki zihinsel engelli Tanlasi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ailesine teslim edildi.