Siirt'te kazada şehit olan asker için tören

Siirt'te aracın kanala uçması sonucu şehit olan uzman çavuş için tören düzenlendi.

Siirt istikametinden Kurtalan istikametine seyreden aracın kanala uçması sonucu şehit olan Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı için Siirt Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Siirt İl Jandarma Komutanı Hüseyin Hilmi Atabay, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Okunan duaların ardından şehidin naaşı memleketi Gaziantep'e uğurlandı.