Siirt'te kentsel dönüşüm için ilk kepçe vuruldu

Siirt'te kentsel dönüşüm Karakol Mahallesi'nde başlayan ilk yıkımla başladı.

Daha önce tarihi Ulu Camii etrafında eski yapıların yıktırılmasıyla başlayan proje ile Karakol Mahallesi'nde ikna çalışmaları başlatılmıştı. İkna çalışmaların sonunda 1. etap kentsel dönüşüm projesinde ilk bina yıkımı için saha çalışmalarına başlandı.

Siirt'te yapılması planlanan kentsel dönüşüm projeleri belirlenen takvim doğrultusunda yürütülen çalışmaların adım adım ilerlediğini belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentin en önemli vizyon projesi olan kentsel dönüşümün bugün başladığını ifade ederek Siirt'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının bir senedir devam ettiğini anımsatan Vali Hacıbektaşoğlu, "Eski Siirt diye tabir ettiğimiz yer olan Ulu Cami'nin önündeyiz. Bunun bitişinde İnönü, Sakarya, Ülkü, Batı Mahallesi ve diğer mahallelerimiz olmak üzere toplam 6 mahalleden oluşan eski Siirt'in kentsel dönüşüm çalışmaları birinci etap Karakol Mahallesi'nde Ulu Cami ve etrafındaki yaklaşık 1,5 hektar alanda bugün itibariyle çalışmaları tamamlanan binaların yıkımıyla başlayacak. Bütün Siirt'imize hayırlı olsun” dedi.

Siirt kent merkezinde başlanan kentsel dönüşüm projesi ile Karakol Mahallesi 1. etap kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, 145 hak sahibi, 116 konut, 76 ticari işyeri ve 5 depo yapılacağı belirtildi.