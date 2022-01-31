Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt’te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Şeyh El Hazin Caddesinde yapılan aramada, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca basit yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C. gözaltına alındı. C.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.