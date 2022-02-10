İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Siirt’te 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Barış Mahallesinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli hükümlü ekiplerce yakalandığı bildirildi.


Zanlının cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.