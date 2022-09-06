Siirt'te kilit parke ve yol bakım çalışmaları devam ediyor

Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını gerçekleştiren Siirt Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde bulunan kilit parke taşı sokaklar ile kaldırımda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ve halen devam etmekte olan yol düzenleme, parke döşeme ve kaldırım yapım çalışmaları belirlenen programlar dahilinde devam ederken Bahçelievler Mahallesi ve Afetevler Mahallelerinde kilit parke taşı döşeme çalışmaları ve yol bakım çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor.

Siirt ulaşımını rahatlatmak ve yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılan yol, kaldırım yapım ve tadilatları kısa süre içerisinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.