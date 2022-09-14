İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te kış gelmeden 2 ton odun yandı

Siirt’te bir evin odunluğunda kışın yakmak için alınan 2 ton odun yanarak kül oldu.

Siirt'te bir evin odunluğunda kışın yakmak için alınan 2 ton odun yanarak kül oldu.


Alınan bilgilere göre, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde Fahrettin Nergiz'e ait kışın yakmak için aldığı 2 ton odun henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu küle döndü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine yetişen ekipler, yangını söndürerek etrafa yayılmasını engelledi.

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