Siirt'te kış gelmeden 2 ton odun yandı

Siirt'te bir evin odunluğunda kışın yakmak için alınan 2 ton odun yanarak kül oldu.

Alınan bilgilere göre, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde Fahrettin Nergiz'e ait kışın yakmak için aldığı 2 ton odun henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu küle döndü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine yetişen ekipler, yangını söndürerek etrafa yayılmasını engelledi.