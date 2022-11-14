Siirt'te kış öncesi baca yangını uyarısı

Siirt'te vatandaşlar, soba ve doğalgazdan kaynaklanan baca yangını ve zehirlenmelere karşı uyarıldı.

Sobalı evlerde odun ve kömürün yakıldığı bugünlerde vatandaşların baca yangınları ve zehirlenmelere karşı gerekli önlemleri almalarını isteyen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, baca temizliği yapmayan vatandaşların en kısa sürede işin uzmanlarına bacaları kontrol ettirip gerekli temizlik işlemlerini yapmaları gerektiğini söyledi.

Yangınları azaltmak ve zararlarından korunmak için alınacak basit önlemler bazen hayati önem taşıdığını ve bacaların gerektiği şekilde temizlenmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Baca zehirlenmelere karşı kışa girmeden önce bacalarımızı sağlıklı bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Bacaların temizlenmesiyle rahat bir şekilde uyuyabiliriz. Aksi takdirde bacaların temizliği yapılmadığı zaman baca yangınlarına ve zehirlenmeler neden olacaktır. Baca yangınları baca tıkanmalarından çıkar. Baca yangınlarının çıkmasıyla beraber zehirlenmelerde olur. Özellikle sobalı evlerde, mahallelerde baca temizliği yapmaları gerekir. Vatandaşlardan tek istediğimiz bacalarını zamanında temizlemeleri, bakımları yapmaları ve kuracakları sobanın da bakım ve onarımını yapmalarını rica ediyoruz. Aksi takdirde Yangına sebebiyet verir, zehirlenmeler yaşanır, ölümlere neden olur” dedi.

Yılmaz herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması halinde derhal 112 Çağrı Merkezine haber verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.