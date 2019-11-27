Siirt'te kışa hazırlık toplantısı yapıldı

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Zihni Ylıdızhan başkanlığında yapılan toplantıya ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve Siirt Karayolları Şube Şefliği yetkilileri katıldı. Toplantıda ilk olarak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kış hazırlıkları kapsamında sunumlar yapıldı.

Vatandaşların kış döneminde herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamamaları için kurumların koordineli bir şekilde çalışmalarının önemine değinen Vali Yardımcısı Zihni Ylıdızhan, vatandaşların kış sezonunda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilgili kurumların 24 saat esasına göre hizmet verecek şekilde hazırlanan plan ve program dahilinde çalışmaların yapılacağını söyledi.

İlgili kurum ve kuruluşların yaptığı hazırlıkları anlatmasının ardından toplantı, dilek ve temennilerin iletmesiyle sona erdi.