Siirt'te kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Beldesi girişinde meydana geldi.

S.P. yönetimindeki 56 AAD 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solunda bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü S.P. ile araç içerisinde bulunan D.P., S.P., A.P., M.Y.P. ve S.P. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.